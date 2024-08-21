Адвокат пояснив, чи можуть звільнити працівника, якщо його мобілізували

Українське законодавство чітко захищає права мобілізованих громадян. Так, згідно з чинним законодавством, роботодавець не має права звільняти працівника, який отримав повістку про мобілізацію.

На період служби за контрактом або мобілізації за працівником зберігається робоче місце. Адвокат пояснив, чи можуть звільнити працівника під час мобілізації.

Фахівець юридичного сервісу "Консультант" в Інстаграм пояснив, що під час воєнного стану в Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки або бронювання. Відповідно до чинного законодавства, роботодавці не мають права звільняти працівників, які були мобілізовані для проходження військової служби.

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Як зазначено в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань проходження військової служби, кількість новобранців у Збройних силах постійно збільшується. Водночас працівники, що підлягають мобілізації, мають гарантії збереження свого робочого місця протягом усього періоду служби.

Адвокат підкреслив, що законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне звільнення мобілізованих працівників. Відповідно до статті 172 Кримінального кодексу України, за подібні дії передбачені штрафи від 34 до 51 тисячі гривень, а також позбавлення права обіймати певні посади.

Юристи рекомендують працівникам, які потрапили у таку ситуацію, звертатися за правовою допомогою для захисту своїх прав.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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