Адвокат объяснил, могут ли уволить работника, если его мобилизовали

Украинское законодательство верно защищает права мобилизованных граждан. Так, согласно действующему законодательству, работодатель не имеет права увольнять работника, получившего повестку о мобилизации.

На период службы по контракту или мобилизации за работником сохраняется рабочее место. Адвокат объяснил, могут ли уволить работника во время мобилизации.

Специалист юридического сервиса "Консультант" в Инстаграммепояснил, что во время военного положения в Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования. Согласно действующему законодательству, работодатели не имеют права увольнять работников, мобилизованных для прохождения военной службы.

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Как отмечено в законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам прохождения военной службы, количество новобранцев в Вооруженных силах постоянно увеличивается. В то же время, работники, подлежащие мобилизации, имеют гарантии сохранения своего рабочего места в течение всего периода службы.

Адвокат подчеркнул, что законодательство Украины предусматривает уголовную ответственность за незаконное увольнение мобилизованных работников. Согласно статье 172 Уголовного кодекса Украины, за подобные действия предусмотрены штрафы от 34 до 51 тысяч гривен, а также лишение права занимать определенные должности.

Юристы рекомендуют работникам, попавшим в такую ситуацию, обращаться за правовой помощью для защиты своих прав.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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