Аеророзвідники допомогли бійцям ЗСУ знищити 25 вагнерівців поблизу Соледара (відео)

Українські захисники на Соледарському напрямку ліквідували 25 вагнерівців. Відео роботи бійців ЗСУ з'явилося у соцмережах.

Як повідомили захисники 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, помітити ворога допомогла аеророзвідка 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Після надання точних координат вдалося ліквідувати 25 найманців з ПВК "Вагнер".

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"Соледарський напрямок, 25 знищених вагнерівців в одній траншеї", – підписали вони відео своєї влучної роботи. "Бережемо кров піхоти!", – додали артилеристи.

Раніше українські бійці показали, як їм вдалося за допомогою дрона перехопити рацію знищених ворогів та кілька днів поспіль підслуховувати інформацію про розміщення російських бойовиків.

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