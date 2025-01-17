ANIME: Новий токен для шанувальників аніме та криптовалют

AnimeCoin Foundation готується до запуску токена ANIME, який стане важливою частиною децентралізованої екосистеми, орієнтованої на шанувальників аніме. Його створено для роботи на блокчейнах Ethereum та Arbitrum, що забезпечує швидкість транзакцій та низькі комісії. Очікується, що проєкт стане значущою подією для поєднання популярної культури з технологіями Web3. Плани фонду передбачають залучення великої спільноти користувачів, що підкреслює глобальний характер ініціативи. Запуск токена намічено на січень 2025 року, а деталі аірдропу будуть оголошені найближчим часом.

ANIME матиме загальний обсяг у 10 мільярдів токенів, з яких понад 50% розподілять між учасниками Web3-спільноти. Найбільшу частку в 37,5% отримають власники NFT-колекцій Azuki, Azuki Elementals і BEANZ Official. Це дозволить фанатам популярної франшизи стати активними учасниками нового цифрового середовища. Важливим елементом проєкту стане залучення користувачів через уже існуючі програми лояльності Azuki, які інтегруються в екосистему токена. Це відкриває нові можливості для власників NFT, які тепер можуть не лише зберігати свої активи, а й впливати на їхню цінність у новому контексті.

Проект також передбачає створення децентралізованої автономної організації (DAO), яка стане інструментом для управління екосистемою. Власники ANIME матимуть право голосу та зможуть брати участь у прийнятті ключових рішень. Таке управління забезпечує прозорість та залученість спільноти, що сприяє стійкому розвитку екосистеми. DAO також дозволить фінансувати нові проєкти, спрямовані на підтримку творчих ініціатив у сфері аніме, що робить ANIME не лише фінансовим активом, але й культурним інструментом.

Токен ANIME привертає увагу криптоентузіастів завдяки своїй інноваційності та перспективам. Використання популярних блокчейнів Ethereum та Arbitrum робить його доступним для широкого кола користувачів. Крім того, залучення великої аудиторії через NFT-спільноти може суттєво вплинути на популяризацію токена. Однак, як і будь-який інший криптовалютний проєкт, ANIME стикається з ризиками. Волатильність ринку та залежність від популярності Azuki можуть вплинути на довгострокову стабільність. Учасники мають враховувати ці фактори, щоб оцінити потенціал токена.

Для тих, хто хоче долучитися до нового проєкту, важливо знати, що аірдроп ANIME відбудеться виключно через офіційний домен anime.xyz. Це забезпечує захист від шахрайства, що часто зустрічається у криптовалютній сфері. Токен ANIME може стати важливим кроком на шляху до інтеграції Web3 у масову культуру, пропонуючи інноваційний спосіб взаємодії між творцями контенту та аудиторією. Проєкт об’єднує блокчейн і культурні цінності, відкриваючи нові перспективи для криптовалютної спільноти.

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