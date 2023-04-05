Археологи у Китаї знайшли ритуальну зброю, якій 4500 років (фото)

У Китаї археологи знайшли доволі рідкісну кам'яну реліквію — це ритуальна зброя у формі сокири, яка використовувалася у Стародавньому Китаї. На ній є вигравірувані зображення тигрів.

Як повідомляє агенція Сіньхуа, цю зброю знайдено у місті Усі у провінції Цзянсу на сході Китаю. Вона виготовлена приблизно 4500 років тому, у період культури Лянчжу.

Археологи датують впливову культуру Лянчжу періодом з 3300 по 2250 до нашої ери. Зазначається, що розташоване на південь від річки Янцзи величезне поселення було названо Лянчжу на честь сучасного місця, де на початку ХХ століття було вперше виявлено свідчення існування цієї культури.

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Згідно з заявою археологів, 4500-річна кам'яна реліквія з вирізаними на обох сторонах зображеннями тигрів та візерунками хмар та птахів здивувала археологів. 16 археологів із країни та з-за кордону заявили, що вперше бачать кам'яну реліквію із зображенням тигра, яка, на їхню думку, є символом влади.

Вчені зазначили, що візерунки мають єдині відносно рівні лінії, а знайдена на жертовній платформі сокира має сліди зношування та пошкоджень.

Археологічні руїни міста Лянчжу показують ранню регіональну державу з вирощуванням рису як економічну основу, соціальну диференціацію та єдину систему вірувань, що існувала в період пізнього неоліту в Китаї.

Нещодавно археологи виявили 329 кам'яних знарядь на місці археологічних розкопок Дінген у місті Усі. Крім того, команда виявила 73 кам'яні і кістяні наконечники стріл, а також безліч керамічних і нефритових артефактів.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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