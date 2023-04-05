Археологи в Китае нашли ритуальное оружие, которому 4500 лет (фото)

В Китае археологи нашли довольно редкую каменную реликвию — это ритуальное оружие в форме топора, которое использовалось в Древнем Китае. На ней есть выгравированные изображения тигров.

Как сообщает агентство Синьхуа, это оружие найдено в городе Все в провинции Цзянсу на востоке Китая. Она изготовлена примерно 4500 лет назад в период культуры Лянчжу.

Археологи датируют влиятельную культуру Лянчжу периодом с 3300 по 2250 г. до нашей эры. Отмечается, что расположенное к югу от реки Янцзы огромное поселение было названо Лянчжу в честь современного места, где в начале ХХ века впервые было обнаружено свидетельство существования этой культуры.

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Согласно заявлению археологов, 4500-летняя каменная реликвия с вырезанными на обеих сторонах изображениями тигров и узорами облаков и птиц удивила археологов. 16 археологов из страны и из-за границы заявили, что впервые видят каменную реликвию с изображением тигра, которая, по их мнению, символ власти.

Ученые отметили, что узоры имеют единственные относительно ровные линии, а найденный на жертвенной платформе топор имеет следы износа и повреждений.

Археологические развалины города Лянчжу показывают раннее региональное государство с выращиванием риса как экономическую основу, социальную дифференциацию и единую систему верований, существовавшую в период позднего неолита в Китае.

Недавно археологи обнаружили 329 каменных орудий на месте археологических раскопок Динген в городе Уси. Кроме того, команда обнаружила 73 каменных и костяных наконечника стрел, а также множество керамических и нефритовых артефактов.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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