Археологи в Португалії знайшли залишки улюбленого бенкету неандертальців (фото)

У португальській печері Фігейра-Брава археологи знайшли залишки смачного стародавнього бенкету. Розкопки виявили 90 000-річні останки коричневого краба, включаючи обвуглені фрагменти мушлі.

Науковці кажуть, що неандертальці регулярно їли великих коричневих крабів. Про це пише Artnet News.

Зазначається, що тварин приносили цілими в печеру, де їх смажили на вугіллі, а потім їли. Дослідники виключили можливість того, що краби були з’їдені іншими тваринами, оскільки раковини не мали жодних слідів від зубів і, здавалося, не були розбиті птахами, які кинули їх на каміння.

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Натомість почорнілі сліди від опіків на деяких панцирах крабів свідчать про те, що їх готували на вогні. Крім того, ознак шкоди відповідали споживанню людиною та надзвичайно схожі на те, як сучасні відвідувачі ресторанів розкривають ракоподібних.

Попередні теорії про еволюцію людини припускали, що споживання морепродуктів із високим вмістом омега-3 жирних кислот, які сприяють росту мозку, дозволило раннім Homo sapiens розвинути кращі когнітивні здібності та конкурентну перевагу над неандертальцями, які, як вважалося, харчувалися м’ясом.

Археологи також знайшли в печері залишки лімп, мідій, молюсків і різних видів риб, що свідчить про те, що різні види морського життя займали важливе місце в харчуванні мешканців.

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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