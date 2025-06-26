Армія РФ завдала авіаційного удару по Херсонщині: є загиблий

Російські війська завдали авіаудару по селу Таврійське, що у Білозерському районі Херсонської області. Унаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.Окупанти скинули авіабомби на житлову забудову. Один із жителів отримав важкі поранення у власному будинку — у нього були зафіксовані мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкове поранення стегна.

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Чоловіка оперативно доправили до лікарні. Спочатку лікарі оцінювали його стан як середньої тяжкості, однак пізніше стало відомо, що він помер від отриманих травм.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив смерть потерпілого, уточнивши, що загиблому було 37 років.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Сумщину дронами.

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