Армія РФ завдала масованого удару по Харкову та Золочеву: зайнялись пожежі, є поранені (фото)

Російські війська атакували Харків і селище Золочів за допомогою ударних безпілотників, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та поранень серед мирного населення. Унаслідок обстрілів у Харкові постраждало дев’ятеро осіб, а в Золочеві – вісім.

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, президент Володимир Зеленський.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, серед поранених є 12-річна дівчинка, яку госпіталізували. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого – 25-річного чоловіка, який отримав поранення у Київському районі міста. Станом на 22:07 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Унаслідок ворожого удару в місті спалахнули масштабні пожежі, одна з яких охопила виробничу будівлю площею 2500 м². ДСНС зафіксувала чотири осередки займання, а також серйозні руйнування житлових та адміністративних будівель.

Золочів також зазнав удару російських дронів, що призвело до поранень восьми осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, а також дві жінки віком 67 та 60 років. Декілька людей отримали гостру реакцію на стрес. За оновленою інформацією прокуратури, серед постраждалих також є 18-річна дівчина та її 26-річний брат, які зазнали множинних осколкових поранень. Разом із ними госпіталізували 67-річну жінку. Крім того, ще п’ятеро осіб отримали психологічний шок, серед яких 4-річна дівчинка, троє жінок віком від 46 до 69 років і 48-річний чоловік.

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Атака спричинила значні руйнування. У Харкові пошкоджено житлові будинки, виробничі приміщення та електромережі. У Золочеві повністю зруйновано один будинок, ще 12 зазнали пошкоджень, а також постраждали адміністративна будівля та місцевий стадіон.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли, опублікувавши відео з наслідками атаки. Він наголосив, що жодна країна не повинна проходити через подібні випробування. Зеленський також заявив, що на тлі таких ударів будь-які розмови про послаблення санкційного тиску на Росію є недоречними.

Станом на 23:38 кількість постраждалих внаслідок російських атак зросла до 17 осіб.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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