Армія рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині: є загиблі та поранені (відео)

Російські війська 29 липня здійснили ракетний обстріл одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. "29 липня ворог завдав ракетного удару по території навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. Станом на 21:30 повідомляється про трьох загиблих та 18 поранених. На місці працюють екстрені служби, пораненим надається необхідна медична допомога", – йдеться в заяві.

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Для встановлення обставин трагедії створено спеціальну комісію під керівництвом начальника Військової служби правопорядку ЗСУ. Розпочато службове розслідування.

У Сухопутних військах наголосили: якщо буде доведено, що загибель або поранення військових стали наслідком недбалості чи службової бездіяльності, винні особи понесуть відповідальність.

Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.

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