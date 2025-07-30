Армия РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине: есть погибшие и раненые (видео)

Российские войска 29 июля осуществили ракетные обстрелы одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате удара погибли трое военнослужащих, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. "29 июля враг нанес ракетный удар по территории учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. По состоянию на 21:30 сообщается о трех погибших и 18 раненых. На месте работают экстренные службы, раненым предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

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Для установления обстоятельств трагедии создана специальная комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка ВСУ. Начато служебное расследование.

В Сухопутных войсках отметили: если будет доказано, что гибель или ранение военных стали следствием халатности или служебного бездействия, виновные понесут ответственность.

Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.

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