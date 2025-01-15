Армія РФ здійснила масовану атаку крилатими ракетами та балістикою на Україну: вибухи лунали на Хмельниччині, Львівщині

Вранці 15 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Росія запустила ракети Х-101 із бомбардувальників ТУ-95МС, а також "Калібри", які летіли через Херсонщину з боку Чорного моря.

Крім того, фіксувалися пуски ракет "Кинджал" і балістичних ракет. Про це повідомляють мапа повітряних тривог, Повітряні сили, моніторингові ресурси.

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Більшість ракет рухалися в напрямку західних областей України. Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 7:19 повідомив у Telegram, що крилаті ракети зафіксовано над Хмельниччиною та вони прямують на захід.

"Ви ще маєте час перейти до безпечного місця", – застеріг Козицький.

Після 8:00 повітряну тривогу почали скасовувати. Повітряні сили оголосили відбій загрози ракетного удару.

Інформації про наслідки обстрілу поки немає.

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