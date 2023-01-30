Астрологиня назвала найдраматичніший місяць для України у 2023 році: попереду розв'язка

2023 рік буде непростим для України, адже бойові дії продовжаться. Найдраматичнішим може стати квітень.

Про це заявила астрологиня Людмила Халанська. "Якщо одним словом охарактеризувати минулий і нинішній роки, то 2022 рік був для України нищівним. А 2023 рік буде драматичним", - зазначила вона.

За словами Халанської, кульмінацію вже пройдено. Квітень буде дуже напруженим, а травень "стане антрактом між першим та другим актом" війни, яка йде в Україні.

"Наступний драматичний період очікується влітку. І тут уже передбачити, чого саме він торкнеться і наскільки може бути трагічним, дуже важко, адже на сцену вийде Уран - найнепередбачуваніший і найнекерованіший персонаж, від якого можна чекати будь-яких сюрпризів", - зазначила астролог.

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Халанська додала, що остання найбільш значуща за рік подія у війні в Україні 2023 відбудеться у листопаді.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.