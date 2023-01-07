Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які одружаться у 2023 році

Під впливом енергії ретроградного Меркурія у Тельці 21 квітня, Плутона у Водолії та з’єднання Сонця з Венерою у Леві ці знаки зодіаку можуть знайти кохання у 2023 році та відчути кардинальні зміни у своєму житті. Їм будуть сприятливі планети та зірки.

У 2023 році деякі знаки зодіаку будуть благословлені зірками. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які переживуть революційні зміни в коханні.

Телець

Тельці, ймовірно, скріплять свій союз в холодну пору року, якщо тільки не захочуть поїхати далеко на весілля під сонцем. Що точно, весілля буде оголошене в лютому або жовтні. Ви відчуєте екстаз і вирішите посвятити себе на довгострокову перспективу. Коли ви знайдете потрібну людину, ви захочете офіційно оформити ваші стосунки.

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Близнюки

Юпітер в Овні відкриває нові перспективи для Близнюків. Якщо ви відчуваєте, що знайшли потрібну людину, ви зможете рухатися далі. Травень буде вашим місяцем. Чудовий вечір може викликати у вас ентузіазм і змусити прийняти рішення про весілля.

Діва

Вас чекає рік, насичений новими проектами. Нова енергія оселиться у ваших стосунках і підштовхне вас підтримати партнера. Хоча у вас є страхи, любов змусить вас наважитися. Ви підете настільки далеко, що приймете союз у березні, квітні, травні або жовтні. Ви вирішите об'єднатися зі своїм партнером.

Терези

У 2023 році Терези будуть дуже повноцінними у своєму любовному житті. Цей знак кохання може просто знайти потрібну людину. Ваше серце буде так битись, що воно з нетерпінням чекатиме моменту, щоб сказати велике "так". Ви відчуєте, що нарешті знайшли потрібну людину, з якою хочете провести решту життя Вдале і емоційне весілля відбудеться в березні, червні або, можливо, у вересні.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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