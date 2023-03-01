Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які вступлять у стосунки у березні

Якщо ви належите до одного з чотирьох знаків зодіаку, у березні 2023 року ви перестанете бути самотніми. Цей місяць обіцяє розквіт роману і, можливо, допоможе знайти пару.

За словами астрологів, йдеться про людину, яку ви або давно хотіли, або зустрінете протягом місяця. Вони назвали чотири знаки зодіаку, яким пощастить у коханні.

Терези

Венера до 16 березня і Юпітер будуть навпроти вас, у будинку ваших стосунків. Терези не матимуть "поганих" планет, які можуть принести перешкоди та затримки. Ви побачите, що ваша популярність зростає, що принесе нові знайомства.

Інтенсивний потяг дуже ймовірно закінчиться взаємним коханням і створенням стосунків із сильними елементами пристрасті. Також він може закінчитися шлюбом або спільним проживанням. Коли Венера проходитиме через Тільця 17 числа, ваші ночі будуть чудовими.

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Стрілець

Акції цього знаку на ринку любові зросли, не лише через Венеру, яка продовжуватиме перебувати в Овні до 16 березня, а й про Юпітер, який залишатиметься у 5-му домі Стрільця протягом березня. Багато кандидатів з’являться на вашому шляху, щоб зіграти важливу роль у вашому житті, тому тримайте очі відкритими.

Грайте, фліртуйте, розважайтеся і зовсім скоро ви знайдете собі пару! Багато планет гарантують Стрільцям великий успіх і стосунки з сильними почуттями з обох сторін, які мають усі підстави для просування вперед.

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Скорпіон

Сонце і Меркурій тривалий час перебуватимуть у вашому 5-му домі тому магія та еротика будуть у великих дозах. Марс, який залишатиметься у вашому 8-му домі до 25 березня, робить вас сексуально непереможними, тому має сенс мати свої успіхи.

Але найголовніше, що 17 числа Венера пройде навпроти вас, у Тельці, і саме тут Скорпіони будуть затребувані. Ви також серйозно задумаєтеся про пошук партнера, а не того, з ким ви будете просто розважатися. Будуть кандидати, готові запропонувати вам емоційну та матеріальну безпеку.

Козеріг

Ви бачите всесвітньо-історичні події, і будете насолоджуватися цим періодом, хоча трохи пізніше, ніж інші. У другій половині місяця, з Венерою у вашому 5-му будинку, Козероги проявлять особистий магнетизм і чарівність.

Також 25 березня, коли Марс пройде перед вами, ви матимете шанс сяяти. Просто майте на увазі дві речі: з одного боку, ніщо не є більш постійним, ніж тимчасове, а з іншого боку, ваш вибір слід робити на основі того, як ви себе почуваєте.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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