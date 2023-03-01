Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые вступят в отношения в марте

Если вы принадлежите к одному из четырех знаков зодиака, в марте 2023 года вы перестанете быть одинокими. Этот месяц обещает расцвет романа и, может быть, поможет найти пару.

По словам астрологов, речь идет о человеке, которого вы либо давно хотели, либо встретите в течение месяца. Они назвали четыре знака зодиака, которым повезет в любви.

Весы

Венера до 16 марта и Юпитер будут напротив вас, в доме ваших отношений. Весы без "плохих" планет, которые могут принести препятствия и задержки. Вы увидите, что ваша популярность растет, что принесет новые знакомства.

Интенсивное влечение очень вероятно закончится взаимной любовью и созданием отношений с сильными элементами страсти. Также он может окончиться браком или совместным проживанием. Когда Венера будет проходить через Тельца 17 числа, ваши ночи будут великолепны.

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Стрелец

Акции этого знака на рынке любви выросли, не только из-за Венеры, которая будет продолжать находиться в Овне до 16 марта, но и о Юпитере, который будет оставаться в 5-м доме Стрельца в течение марта. Многие кандидаты появятся на вашем пути, чтобы сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому держите глаза открытыми.

Играйте, флиртуйте, развлекайтесь и совсем скоро вы найдете себе пару! Многие планеты гарантируют Стрельцам большой успех и отношения с сильными чувствами с обеих сторон, имеющие все основания для продвижения вперед.

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Скорпион

Солнце и Меркурий будут долго находиться в вашем 5-м доме, поэтому магия и эротика будут в больших дозах. Марс, который будет оставаться в вашем 8 доме до 25 марта, делает вас сексуально непобедимыми, поэтому имеет смысл иметь свои успехи.

Но самое главное, что 17 числа Венера пройдет напротив вас, в Тельце, и именно здесь Скорпионы будут востребованы. Вы также серьезно задумаетесь о поиске партнера, а не о том, с кем вы будете просто развлекаться. Будут кандидаты, готовые предложить эмоциональную и материальную безопасность.

Козерог

Вы видите всемирно-исторические события, и будете наслаждаться этим периодом, хотя чуть позже других. Во второй половине месяца, с Венерой в вашем 5-м доме, Козероги проявят личный магнетизм и обаяние.

Также 25 марта, когда Марс пройдет перед вами, у вас будет шанс сиять. Просто имейте в виду две вещи: с одной стороны, ничто не более постоянно, чем временное, а с другой стороны, ваш выбор следует делать на основе того, как вы себя чувствуете.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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