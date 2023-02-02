Астрологи назвали топ найтурботливіших знаків зодіаку

Деякі люди докладуть максимум зусиль для тих, хто їх оточує. Вони завжди будуть поруч, коли вам щось знадобиться, і неймовірно співчутливі.

Ці вдумливі схильності є природними для деяких людей, але вони також можуть бути пов’язані з їхнім гороскопом. Астрологи оголосили топ знаків зодіаку, від трохи уважних до суперспівчутливих.

Козеріг

Хоча Козероги можуть бути не першою людиною, про яку ви думаєте, коли справа доходить до надмірної турботи, вони завжди бажають для вас найкращого. Цей знак відчуває глибоку відповідальність і відданість оточуючим. Їхній спосіб піклування буде практичним, прямим і без жодних зобов’язань.

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Телець

Якщо у вас є проблема, Тельці у вашому житті будуть небайдужі і захочуть допомогти її вирішити. Вони мають заспокійливу присутність але не будуть зволікати, намагаючись знайти рішення. Вони будуть реалістами, дивитимуться на ваші поточні обставини та використовуватимуть усе, що одразу доступне, щоб допомогти вам.

Риби

Хоча вони можуть загубитися у власній реальності, цей чутливий знак часто також придумує способи переконатися, що всі навколо відчувають себе коханими та цінованими. Вони настільки глибоко переживають за найближчих людей, що якщо ви довіритеся їм, вони справді відчують ваш біль.

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Терези

Як тільки Терези навчаться піклуватися про себе здоровим способом, вони матимуть нескінченну криницю турботи про оточуючих. Вони чудово слухають і дають поради, але вони також вважають за краще підтримувати позитив, тому, якщо у вас важкий час, вони будуть сповнені рішучості підняти вам настрій.

Діва

Діви практичні і люблять використовувати себе у справах. Вони є ознакою служіння, і вони процвітають, знаючи, що саме вам потрібно. Вони дуже чуйні та готові засукати рукави та зробити все, що потрібно. Коли б ви їм не подзвонили, Діви завжди візьмуть слухавку.

Рак

Вони є архетипом матері, і дев’ять разів із 10 дізнаються, що вам потрібно, щоб почуватися краще, перш ніж ви про це скажете. Вони не віддають своєї турботи вільно: це те, що ви повинні заробити. Вони інтуїтивно зрозумілі, дбайливі та люблять відчувати, що вони потрібні. Якщо ви розчаровані, вони саме ті, хто вам захоче скрасити ваш день.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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