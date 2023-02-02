Астрологи назвали три найбільш невірні знаки зодіаку: вони зраджують направо та наліво

На жаль, не всі наділені вірністю, про що свідчать схильності деяких знаків зодіаку. Саме три знаки були б найбільш схильні до зради у стосунках.

Ці речі є не лише питанням характеру, тому що зодіакальна приналежність невірних цілком може мати з цим щось спільне. Астрологи назвали три знаки, які попри чудові якості можуть легко піти на зраду.

Овен

Якщо ваш партнер є представником Овна, ви маєте справу із знаком, який проникає в пристрасть і уникає рутини, як чума. Якщо в їхніх стосунках бракує пристрасті, не дивно, що вони піддаються спокусі, шукаючи розваг в іншому місці.

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Вони рідко дають собі час, щоб обміркувати це питання. Таким чином вони обманюють своїх партнерів, щоб знову відчути лихоманку пристрасті, характерну для початку романтичних стосунків.

Близнюки

Близнюки просто люблять спокушати і відчувати себе бажаними. Вони не уникають можливості отримати підтвердження цього за допомогою жадібних поглядів і підбадьорливих усмішок, яким вони можуть охоче піддатися.

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Вони можуть бути схильні вдаватися до інших любовних історій, хоча б для того, щоб порушити монотонність спільного життя. Бажання відкривати нові відчуття та враження, що десь трава зеленіша, перемагають. І частково "завдяки" їхньому поводженню зі словом їм вдається так легко примножувати "завоювання", не відчуваючи зайвої провини.

Стрілець

Вони часто відомі своєю "мінливою" стороною, притаманною їхньому постійному бажанню отримувати нові враження. Попри свої численні якості, Стрільці можуть не сприймати стосунки серйозно.

В їхніх очах це може бути зручністю, звичайно приємною, але потенційно тимчасовою. Звичайно, вони глибоко відчувають почуття любові, але вони надають стільки ж значення, якщо не більше, різноманітності досвіду.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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