Астрологи пояснили, який вплив на знаки зодіаку матиме Марс у Тельці: Овен – Діва

Марс увійшов у знак Близнюків 16 жовтня минулого року, але став ретроградним 30 жовтня та повернувся в знак Тельця 13 листопада. Він нарешті стане ретроградним знову 13 січня 2023 року.

Це принесе великі зміни у життя знаків зодіаку. Астрологи розповіли, чого чекати першій половині зодіаку, від Овна до Діви.

Овен

Ваша впевненість зросте, і ви досягнете успіху в роботі. Ви навчитеся контролювати свій темперамент і дотримуватися методу досягнення своїх кар’єрних цілей. Проблеми, пов'язані зі здоров'ям, підуть геть.

Телець

Ваші стосунки покращаться, і ви отримаєте полегшення від поточних проблем. Ви можете вступити в нове ділове партнерство та розширити свою діяльність. Якщо ви чекаєте на візу, або інший важливий документ, ви можете його отримати.

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Близнюки

Ви можете почути хороші новини на кар'єрному та фінансовому фронті. Будь-які незавершені пропозиції або платежі будуть розблоковані, і ваш фінансовий стан покращиться. Ті, хто очікує оцінки, швидше за все, отримають сприятливі результати. Ваш загальний рівень енергії підвищиться.

Рак

Ви досягнете успіху в будь-якому плані. Це вдалий час для пошуку зміни роботи. Підвищення зарплати зміцнить ваше матеріальне становище. Може відбутися возз’єднання сім’ї, якщо деякі члени живуть у далекій країні.

Лев

Якщо ви інвестували в землю, то зможете цим скористатися. Завершіть будь-яку роботу, пов'язану з вашим домом, час сприятливий. Ви також можете планувати придбати новий автомобіль. Домашнє середовище покращиться, і навколо буде процвітання.

Діва

Якщо ви зіткнулися з деякими проблемами, пов'язаними з документами або чекаєте на пропозицію, зараз саме час розібратися з цим. Є ймовірність короткої поїздки, тому плануйте її. Використовуйте навички розслідування для вирішення складних проблем на робочому місці.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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