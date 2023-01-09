Астрологи пояснили, який вплив на знаки зодіаку матиме Марс у Тельці: Терези – Риби

Коли така вогняна і кармічна планета, як Марс, знаходиться в Тельці, це сповільнює рух Марса. Це надає сили та стабільності нашому підходу. Коли планета ретроградна, її швидкість сповільнюється.

Це спонукає нас фундаментально дивитися всередину себе і вирішувати проблеми. Астрологи пояснили, що принесе Марс у Тельці другій половині зодіаку, від Терезів до Риб.

Терези

Для тих, хто шукає свого потенційного партнера, незабаром пролунають весільні дзвони. Ваше сімейне життя буде дуже гармонійним, і вдома може бути якесь свято. У тих, хто займається бізнесом, збільшиться приплив грошей.

Скорпіон

Відео дня

Ви зможете дати відсіч усім негараздам. Почніть нову програму фітнесу та дайте енергії потекти вашим тілом. Відбудеться дружня розмова про вашу майбутню роль і посаду на роботі, яка вас схвилює.

Стрілець

Ті, хто зацікавлені в навчанні за кордоном, виявлять, що події відбуваються гладко та захоплююче. Це сприятливий час для планування розширення сім'ї. Проблеми зі здоров'ям підуть геть з вашого життя.

Козеріг

З'явиться більше ясності щодо вашої ролі в житті. На роботі ви досягнете посади, де зможете взяти на себе команду, яку давно хотіли Сімейна атмосфера покращиться, і ви знайдете багато джерел щастя.

Водолій

Усі неясності, пов’язані з вашим поточним плануванням і статусом роботи, будуть усунені, і ви зможете побачити чіткий шлях кар’єри попереду. Ваш бос буде додатково покладатися на вас у виконанні обов’язків. Це гарний час для планування короткої подорожі.

Риби

Будь-які тривалі сімейні суперечки будуть вирішені зараз, і члени сім'ї стануть більш щасливими. Ви можете планувати інвестувати в нову схему заощаджень на тривалий термін. Ваші батьки підтримають вас у цьому, і їхні поради будуть для вас безцінні.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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