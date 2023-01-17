Астрологи попередили три знаки зодіаку про невдачі у січні: можлива зрада

Попри кінець ретроградного Марса, Меркурій продовжує свою ретроградність у Козерогові. Це уповільнення викличе деякі труднощі в житті певних знаків зодіаку, яким пощастить менше, ніж іншим.

Деякі знаки зодіаку переживуть важкі часи в січні. Вони можуть відчути себе зрадженими, розповіли астрологи.

Близнюки

Через близьке оточення вони зможуть пережити досить складний період. Крім того, на особистому рівні Близнюки постраждають на початку 2023 року. Вони відчують себе зрадженими та розчарованими людьми, яким найбільше довіряють, і переживуть багато неприємних подій, які їх травмують у цей період.

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Досвід, який сформує їх, залишиться на все життя. Цей досвід розкриє силу та здібності, які досі були недооцінені. Їхні сім'я та друзі страждатимуть від цих проблем, і їхні стосунки вже не будуть як раніше. Вони більше не зможуть довіряти своїм близьким і почуватимуться ізольованими.

Близнюки у відносинах також можуть відчувати значні труднощі. Вони будуть схильні сприймати свого партнера як належне, і це призведе до деяких непорозумінь. Можуть виникнути тривалі суперечки, які призведуть до розриву або навіть розлучення. Але Близнюки повинні залишатися впевненими, тому що наступний місяць повинен бути більш спокійним.

Скорпіон

Ті, кому вони довіряють найбільше, можуть їх зрадити, що змусить їх стати більш вибірковими щодо того, кого вони хочуть впустити у своє життя. Вони почуватимуться погано і більше не довірятимуть іншим.

Це підштовхне їх переглянути свої межі, щоб знайти новий баланс. Однак їм також доведеться навчитися говорити "ні" іншим. їхню доброту буде піддано випробуванню, що може змусити їх повернутися на свій шлях.

Скорпіонам слід уникати замикання в собі, оскільки пізніше їм може бути важко відкритися новим людям. Цей період – просто поганий час, і представники цього знака повинні зуміти рухатися далі, зосередившись на своїй роботі.

Рак

Вони будуть більш вразливими на початку року, особливо після повного місяця в їхньому знаку. Вони будуть схильні замикатися в собі і проходити через період депресивних епізодів. Щоб захистити себе від можливих зовнішніх атак, Раки зведуть психологічну стіну.

Уродженці цього знака будуть ще більш насторожено ставитися до людей і підійти до них стане практично неможливо. Навіть близькому оточенню буде важко зустрітися з ними в цей складний період. Ця складна особливість також заважатиме їм у їхньому особистому розвитку, оскільки вони не зможуть побудувати стабільні та міцні стосунки протягом тривалого часу.

Через страх бути зрадженими вони воліють залишатися на самоті, ніж у поганій компанії. Щоб вибратися з цієї негативної спіралі, їм доведеться взяти це на себе та подбати про своє психічне здоров’я, звернувшись за професійною допомогою. Це рішення могло б назавжди змінити їхнє життя та допомогти їм забути цю погану історію.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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