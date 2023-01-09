Астрологи прогнозують велике щастя у січні трьом знакам зодіаку

Завдяки транзиту Венери у Водолії 2 січня представники трьох знаків зодіаку будуть волелюбними та більш відкритими. Попри ретроградність Марса і Меркурія, вони добре проведуть час.

Транзит Венери у Водолії вплине на знаки зодіаку, підштовхнувши їх до нових знайомств і виходу із зони комфорту. Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким пощастить найбільше.

Козеріг

Венера у Водолії є нетрадиційною, оскільки її ексцентричний підхід спонукає мислити нестандартно та відкриватися новим знанням. Венеру приваблюють такі теми, як естетика, фінанси, задоволення, романтика або навіть стосунки. Тому представники знаку Козеріг процвітатимуть своїм бізнесом, залучаючи нових партнерів. Їх професійна кар'єра може розвиватися.

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Протягом цього місяця січня Сонце в Козерогові в супроводі Венери у Водолії дозволить їм познайомитися з новими людьми і знайти нових друзів. У другій половині січня Козероги можуть здійснити деякі свої мрії та реалізувати великий проект. Січень також розкрити свій потенціал і вдихнути нові ідеї в професійне середовище. Їм дуже пощастить і вони переживуть хвилини щастя зі своїми близькими.

Водолій

Цей місяць січень є синонімом свята для Водоліїв, які святкують свій день народження. З ретроградним Марсом у Близнюках 3 січня у Водоліїв може виникнути спокуса повернути колишнього партнера у своє життя. У будь-якому випадку вони будуть змушені повернутися в минуле, щоб перевірити певні невизначеності та прийняти остаточне рішення щодо старих стосунків, які продовжують їх переслідувати.

Венера у Водолії підштовхне їх розширювати свою мережу та стимулюватиме творче мислення. Нові можливості також можуть виникнути в їхній професійній сфері, що змусить їх переглянути свій розпорядок дня. Водолії можуть вийти із зони комфорту ; необхідний крок для їх правильного розвитку та гарного прогресу в професійному та особистому житті.

Близнюки

Марс у Близнюках дасть їм енергію, необхідну для реалізації всіх своїх проектів і втілення плану в дію. Будьте обережні, щоб на початку року не бути надто перевантаженими роботою і тому піддатися стресу. Ця нова енергія допоможе їм розвивати нові ідеї протягом року. На роботі вони могли отримати підвищення або отримати премію завдяки цій важливій участі.

На особистому рівні Близнюки повинні розібратися у своїх стосунках, щоб знайти баланс. Вони навчаться встановлювати межі, щоб прислухатися до своїх бажань і нарешті отримати задоволення. Уродженці цього знаку також можуть розглянути можливість взяти час для себе в кінці січня, щоб організувати поїздку наодинці або з друзями, як нагорода після тижнів наполегливої ​​праці.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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