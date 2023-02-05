Астрологи розповіли, що зірки підготували на наступний тиждень: Овен – Діва

Повний Місяць у Леві, Венера в Рибах і Юпітер в Овні готують для знаків зодіаку неочікувані події з 6 по 12 лютого. У деяких людей може кардинально змінитися романтичне, сімейне чи професійне життя.

Вихідні ще не закінчилися, але ви не можете дочекатися, щоб дізнатися, що зірки підготували для вас на наступному тижні. Астрологи розкривають свої прогнози на 6-12 лютого по знаках.

Овен

З Юпітером у вашому знаку ви збираєтеся досягти нових професійних висот. Завдяки оригінальним ідеям і вмінню вирішувати проблеми вам вдасться зробити значний стрибок у кар'єрі. Ви готові до цієї зміни.

Телець

На цьому тижні астрологи радять бути уважнішими до свого здоров’я. Уникайте безсонних ночей, пізніх посиденьок і натомість зосередьтеся на здоровому харчуванні та спокійному сні. Що стосується грошей, ваше фінансове становище залишиться стабільним.

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Близнюки

Майбутній тиждень обіцяє бути важким; розчарування, інтелектуальна виснаженість і хвилювання. Планетарна енергетика в цей період не буде вам дуже прихильною. На щастя, у вихідні можна буде відпочити.

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Рак

З повним Місяцем, що входить у знак Лева 5 лютого, ваша правляча планета заохочує вас шукати нові джерела доходу. З боку серця все піде не так, як вам хочеться. Більше того, можливо, вам навіть доведеться прийняти болісне рішення щодо ваших стосунків.

Лев

Будьте готові виграти ставку. У професійному плані удача тягнеться до вас; протягом цього тижня очікується бонус або підвищення. Якщо ви шукаєте роботу, очікуйте отримати цікаву можливість.

Діва

Протягом цього тижня ви будете дуже продуктивні, і ваші зусилля відразу окупляться. Ця грошова винагорода дозволить вам провести омріяні вихідні! Якщо ви перебуваєте у стосунках, все піде за планом. Зірки навіть закликають зробити наступний крок і офіційно оформити стосунки.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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