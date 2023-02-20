Білорусь ще зіграє свою роль: екстрасенс дала прогноз, що чекає на Україну в річницю вторгнення Росії

Росія не припинить агресії проти України у найближчій перспективі, навпаки розпочнеться новий етап великої війни. 23-25 лютого на фронті буде ескалація, також можливі масовані ракетні удари по українських містах.

Про це заявила екстрасенс Людмила Хомутовська. "Я так розумію, що буде ескалація. Багато людей говорять, що може бути закінчення війни, але я його не бачу", – зазначила вона.

За словами екстрасенса, Росія спробує розв'язати ще більшу війну шляхом втягування у бойові дії Білорусі. Швидше за все, Мінськ піде на поступки Москві, і Білорусь стане частиною Росії.

Також у річницю війни на Україну чекає велика небезпека з неба, не виключено, що російські окупанти будуть випробовувати нові розробки, тож ігнорувати повітряні тривоги не можна.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.