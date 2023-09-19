'Бісова ковінька', 'гаспидові діти': питома українська лайка, щоб замінити російські матюки

Лайливі слова присутні у кожній мові світу. Не є включенням й українська мова. Однак у нас в країні більше прижилася російська лайка.

Як лаятися українською, повідомляє "Освіторія". Видання посилається на "Словник нецензурної лексики" авторки Лесі Ставицької.

Вона зауважила, що російські матюки мають яскраво виражений генітальний і сексоцентричний характер. А ось українські матюки — "анального спрямування" та часто пов’язані з актом дефекації, чим схожі на європейські аналоги.

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Серед таких слів та виразів: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк, засранець, насеру його матері, поцілуй собаку в сраку, щоб ти всрався.

Коли людина хоче образити опонента, вживаються такі лайливі вирази:

А щоб в тебе пір'я в роті поросло.

Трясця твоїй матері.

А щоб тобі чорне було.

А щоби твоя срака по шву розійшлася.

А щоб тобі заціпило.

А щоб вам пусто було.

А бодай тебе чорти вхопили.

А щоб тебе муха вбрикнула.

Щоб тобі курка на ногу наступила.

Лайка, що характеризує негативно опонента:

Бісова ковінька.

Дурний тебе піп хрестив (нерозумна людина).

Бісова душа.

Підлої матері син.

Підлого стерва робота.

Гімно нероздушене.

Морда — хоч пацюків бий.

Вайло.

Виродок.

Плюгавий.

Злидень.

Лайдак.

Наволоч.

Одоробло.

Пришелепкуватий.

Шмаркач.

Сталі лайливі вирази та їхнє пояснення:

Не плети гівно дівці в коси! – говорити нісенітниці.

Сказав, як у воду перднув! – сказати дурницю.

Пішов за море срати! - довго не приходити.

Сере-меле-їсть! – робити декілька справ одночасно.

Срали-мазали – робити як-небудь.

А там того шумовиння, як на сраці ластовиння – інформувати без конкретики.

Чого ти сидиш, як срака в гостях? – бути надто тихим і непомітним.

Одною сракою на два базари – робити кілька справ одночасно.

До речі, вираз "відху*рити" (залякування статевим актом) українською звучить як "відфайдолити".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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