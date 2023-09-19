"Бісова ковінька", "гаспидові діти": удельная украинская брань, чтобы заменить российские маты
Ругательные слова присутствуют в каждом языке мира. Не включением и украинский язык. Однако у нас в стране больше прижилась российская брань.
Как ругаться на украинском, сообщает "Освіторія". Издание ссылается на "Словарь нецензурной лексики" автора Леси Ставицкой.
Она заметила, что русские мат носят ярко выраженный генитальный и сексоцентрический характер. А вот украинские матерные слова "анального направления" и часто связаны с актом дефекации, чем похожи на европейские аналоги.
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Среди таких слов и выражений: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк, засранець, насеру його матері, поцілуй собаку в сраку, щоб ти всрався.
Когда человек хочет оскорбить оппонента, употребляются следующие бранные выражения:
- А щоб в тебе пір'я в роті поросло.
- Трясця твоїй матері.
- А щоб тобі чорне було.
- А щоби твоя срака по шву розійшлася.
- А щоб тобі заціпило.
- А щоб вам пусто було.
- А бодай тебе чорти вхопили.
- А щоб тебе муха вбрикнула.
- Щоб тобі курка на ногу наступила.
Лайка, характеризующая негативно оппонента:
- Бісова ковінька.
- Дурний тебе піп хрестив (нерозумна людина).
- Бісова душа.
- Підлої матері син.
- Підлого стерва робота.
- Гімно нероздушене.
- Морда — хоч пацюків бий.
- Вайло.
- Виродок.
- Плюгавий.
- Злидень.
- Лайдак.
- Наволоч.
- Одоробло.
- Пришелепкуватий.
- Шмаркач.
Постоянные бранные выражения и их объяснение:
- Не плети гівно дівці в коси! – говорити нісенітниці.
- Сказав, як у воду перднув! – сказати дурницю.
- Пішов за море срати! - довго не приходити.
- Сере-меле-їсть! – робити декілька справ одночасно.
- Срали-мазали – робити як-небудь.
- А там того шумовиння, як на сраці ластовиння – інформувати без конкретики.
- Чого ти сидиш, як срака в гостях? – бути надто тихим і непомітним.
- Одною сракою на два базари – робити кілька справ одночасно.
Кстати, выражение "отху*рить" (устрашение половым актом) на украинском звучит как "відфайдолити".
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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