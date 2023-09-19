'Бісова ковінька', 'гаспидові діти': удельная украинская брань, чтобы заменить российские маты

Ругательные слова присутствуют в каждом языке мира. Не включением и украинский язык. Однако у нас в стране больше прижилась российская брань.

Как ругаться на украинском, сообщает "Освіторія". Издание ссылается на "Словарь нецензурной лексики" автора Леси Ставицкой.

Она заметила, что русские мат носят ярко выраженный генитальный и сексоцентрический характер. А вот украинские матерные слова "анального направления" и часто связаны с актом дефекации, чем похожи на европейские аналоги.

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Среди таких слов и выражений: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк, засранець, насеру його матері, поцілуй собаку в сраку, щоб ти всрався.

Когда человек хочет оскорбить оппонента, употребляются следующие бранные выражения:

А щоб в тебе пір'я в роті поросло.

Трясця твоїй матері.

А щоб тобі чорне було.

А щоби твоя срака по шву розійшлася.

А щоб тобі заціпило.

А щоб вам пусто було.

А бодай тебе чорти вхопили.

А щоб тебе муха вбрикнула.

Щоб тобі курка на ногу наступила.

Лайка, характеризующая негативно оппонента:

Бісова ковінька.

Дурний тебе піп хрестив (нерозумна людина).

Бісова душа.

Підлої матері син.

Підлого стерва робота.

Гімно нероздушене.

Морда — хоч пацюків бий.

Вайло.

Виродок.

Плюгавий.

Злидень.

Лайдак.

Наволоч.

Одоробло.

Пришелепкуватий.

Шмаркач.

Постоянные бранные выражения и их объяснение:

Не плети гівно дівці в коси! – говорити нісенітниці.

Сказав, як у воду перднув! – сказати дурницю.

Пішов за море срати! - довго не приходити.

Сере-меле-їсть! – робити декілька справ одночасно.

Срали-мазали – робити як-небудь.

А там того шумовиння, як на сраці ластовиння – інформувати без конкретики.

Чого ти сидиш, як срака в гостях? – бути надто тихим і непомітним.

Одною сракою на два базари – робити кілька справ одночасно.

Кстати, выражение "отху*рить" (устрашение половым актом) на украинском звучит как "відфайдолити".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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