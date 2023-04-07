Благовіщення 2023: найкращі привітання зі світлим святом та картинки

7 квітня християни східного обряду святкують Благовіщення. Це свято відноситься до великих дванадесятих у Православній Церкві.

Цього дня відзначають явлення Діві Марії Архангела Гавриїла, що повідомив їй чудову звістку – вона стане матір'ю Ісуса. У народі кажуть, що з доброю звісткою приходить й початок справжньої весни.

Цього дня заведено бажати своїм друзям, близьким та рідним миру, благоденства, достатку і благополуччя.

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Вітання на Благовіщення:

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб у вашому житті були лише добрі звістки, лише щасливі дні, лише щирі почуття. Нехай це свято принесе вам Божу благодать!

З Благовіщенням! Бажаю тобі здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів у всьому. Нехай щасливе буде твоє серце і нехай Пресвята Богородиця вкриє тебе від злих бід.

Вітаю вас зі святом! Сьогодні, на Благовіщення, хочеться побажати тільки доброго і доброго: нехай настрій буде відмінним, нехай поряд з вами будуть близькі та рідні люди, нехай виконуються всі бажання, а життя дає приємні сюрпризи!

Ми хочемо вас привітати із Благовіщенням, цим святим святом! Щиро вітаємо! Разом прославимо цей святий день, про який не можна забувати, і подаруємо ближньому добре слово!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай на твоїй душі буде спокійне, а серце щасливе. Я хочу, щоб на тебе зійшла Божа благодать і щоб у твоєму житті все було добре!

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Вітаю вас із Благовіщенням! Від душі хочу побажати вам у це чудове божественне свято міцного здоров'я, чудового настрою, безмежних чудес та неймовірних радісних подій у житті! Нехай рідні та близькі завжди будуть поряд з вами!

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці, відкинувши всі погані думки та сумніви, ми всі бажаємо одне одному щастя! І вам, друзі, від щирого серця, щиро, бажаємо любові, міцного здоров'я та удачі!

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Зі світлим святом Благовіщення! Нехай буде спокій у душі, мудрість у голові, любов та почуття до близьких. Бажаю, щоб у твоєму житті все було гладко та щоб усі твої плани реалізовувалися з Божою допомогою!

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Прийміть від мене вітання з Благовіщенням! Сьогодні хочеться від щирого серця побажати добра і виконання бажань! Нехай життя буде настільки яскравим, наскільки можна собі уявити, нехай веселощі не перестають жити у вашому серці, а гарні вчинки повертаються сторицею!

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З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Що побажати цього святого дня? Звичайно, найголовнішого — не хворіти і не втрачати віри. Знай, де б ти не був, Господь ніколи не залишить тебе!

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Я бажаю вам добра і світлих помислів, щастя та удачі! Щоб кохання жило в твоєму серці, а на душі був спокій. Всіх благ!

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Вітаю всіх православних із найсвітлішим святом, Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб кожен у цей день знайшов сонце над своєю головою та доброту у своїй душі. Нехай серця наповняться любов'ю та світлом!

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