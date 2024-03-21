Бійці трьох бригад ЗСУ дружно знищили штурмову групу росіян: дивіться відео

60, 63 і 93 механізовані бригади ЗСУ завдяки злагодженим діям зупинили масований штурм окупантів та завдали їм шалених втрат.

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60-та окрема механізована Інгулецька бригада показала вражаюче відео, як разом із побратимами з 93-ї окремої механіхованої бригади "Холодний Яр" та 63-ї окремої механізованої бригади, вони злагоджено відбивають потужну атаку ворога на схід від населеного пункту Терни.

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Українські бригади "зметикували на трьох"

Цей епічний бій коротко, але яскраво описав популярний ресурс DeepStateUA:

"Спочатку на наших пішли 2 одиниці БТР, яких зустріли Сили Оборони. Після їхнього ураження п***а піхота почала розбігатися, але їх наздоганяли дронами, зав'язався стрілецький бій... Поряд з цим, по можливості, накривали ворога артою. Вранці додатково ще виїхав наш танчик і впритул нагодував р***ю снарядами, а потім наші скидами добивали залишки піхоти".

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Варто відзначити, що на відеокадрах видно село Терни – від нього майже нічого не залишилося: окупанти рівняють усе з землею.

Раніше було оприлюднено відео, як аеророзвідники 60 ОМБр "Нічні Примари" влучно скидають гранати на ворога.