'Нічні Примари' показали відео вбивчих влучань по окупантам

Аеророзвідники "Нічні Примари" з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 60 ОМБр оприлюднили підбірку ТОП-4 влучань по ворогу за тиждень.

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Майстерні "дроноводи" 60 окремої механізованої Інгулецької бригади били росіян ефектно, ефективно і "на різні смаки" – наші бійці знищили живу силу та техніку противника, "розібрали" бліндаж та спалили боєприпаси.

"Нічні Примари" + Vidar

"Нічні Примари" влаштували своєрідне змагання з іншим підрозділом аеророзвідки 60 ОМБр Vidar – хто завдасть окупантам більше втрат. Наразі обидві "команди" блискуче виконують свої завдання. Так, UAportal нещодавно публікував відео, як воїни Vidar перетворили російську бронетехніку на металобрухт.

Не відстають від аеророзвідників й інші підрозділи славної 60 ОМБр. Зокрема, дивіться відео, як на Бахмутському напрямку артилеристи бригади знищили міномет росіян.