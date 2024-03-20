'Ночные Призраки' показали видео убийственных попаданий по оккупантам

Аэроразведчики "Ночные Призраки" из роты ударных беспилотных авиационных комплексов 60 ОМБр обнародовали подборку ТОП-4 попаданий по врагу за неделю.

Видео дня

Смотрите также: Появилось боевое видео танка Abrams в Украине: мощные кадры

Мастерские "дроноводы" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады били россиян эффектно, эффективно и "на разные вкусы" – наши бойцы уничтожили живую силу и технику противника, "разобрали" блиндаж и сожгли боеприпасы.

"Ночные Призраки" + Vidar

"Ночные Призраки" устроили своеобразное соревнование с другим подразделением аэроразведки 60 ОМБр Vidar – кто нанесет оккупантам больше потерь. Обе "команды" блестяще выполняют свои задачи. Так, UAportal недавно публиковал видео, как воины Vidar превратили российскую бронетехнику в металлолом.

Не отстают от аэроразведчиков и другие подразделения славной 60 ОМБр. В частности, смотрите видео, как на Бахмутском направлении артиллеристы бригады уничтожили миномет россиян.