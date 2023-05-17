Бійці ЗСУ з одного пострілу знищили дві російські установки 2С5 'Гіацинт-С' (відео)

Українські захисники продовжують вражати своєю майстерність на фронті. Так, бійцям 44-ї бригади вдалося одним пострілом уразити одразу дві російські артилерійські установки.

Робота бійців 44-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола потрапила на відео. Його опублікувало Оперативне командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбуці.

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"Артилеристи 44 ОАБр спростовують прислів'я ''За двома зайцями поженешся – жодного не спіймаєш''. Гармаші, ефективно зменшуючи кількість окупантів, знищили самохідну гармату окупантів 2С5, яка своєю чергою захопила з собою до пекла ще одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів", – йдеться в описі під відео.

Довідково: 2С5 "Гіацинт-С" - це російська самохідна артилерійська установка. Основним озброєнням 2С5 "Гіацинт-С" є 152-мм гаубиця, яка має дальність стрільби близько 30 кілометрів звичайними снарядами і понад 40 кілометрів із застосуванням спеціальних снарядів. Система має автоматизоване управління вогнем і може використовувати як одиночні постріли, так і масову артилерійську підготовку.

2С5 "Гіацинт-С" забезпечує вогневу підтримку для бойового з'єднання та оперативно-тактичних формувань. Вона може бути використана для обстрілу живої сили противника, інженерних та оборонних споруд. Ця САУ має хорошу маневреність і може працювати як відкритим вогнем, так і з місця.

Пропонуємо дізнатися епічну історію про те, як росіяни тричі не змогли евакуювати свою підбиту техніку з поля бою.

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