Бойцы ВСУ из одного выстрела уничтожили две российские установки 2С5 'Гиацинт-С' (видео)

Украинские защитники продолжают поражать своим мастерством на фронте. Так, бойцам 44-й бригады удалось одним выстрелом поразить сразу две российские артиллерийские установки.

Работа бойцов 44 отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола попала на видео. Его опубликовало Оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

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Видео дня

"Артиллеристы 44 ОАБр опровергают пословицу ''За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь''. Пушкари, эффективно уменьшая количество окупантов, уничтожили самоходную пушку окупантов 2С5, которая в свою очередь захватила с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров", – говорится в описании под видео.

Справка: 2С5 "Гиацинт-С" – это российская самоходная артиллерийская установка. Основным вооружением 2С5 "Гиацинт-С" является 152-мм гаубица, имеющая дальность стрельбы около 30 км обычными снарядами и более 40 км с применением специальных снарядов. Система обладает автоматизированным управлением огнем и может использовать как одиночные выстрелы, так и массовую артиллерийскую подготовку.

2С5 "Гиацинт-С" обеспечивает огневую поддержку для боевого соединения и оперативно-тактических формирований. Она может быть использована для обстрела живой силы противника, инженерных и оборонительных сооружений. Эта САУ обладает хорошей маневренностью и может работать как открытым огнем, так и с места.

Предлагаем узнать эпическую историю о том, как россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

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