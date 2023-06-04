Бренд Balenciaga пропонує клієнтам брудні кросівки за 1550 доларів (фото)

Французький модний будинок Balenciaga представив нову колекцію кросівок - це взуття, що має вживаний вигляд, а коштує не багато не мало від 800 до 1550 доларів.

"Зношені" кросівки моделі Defender вже доступні для замовлення на офіційному сайті бренду Balenciaga. Доступні кросівки у п'яти кольорах – бежевому, рожевому, зеленому, синьому та чорному.

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Кросівки вироблені зі штучних матеріалів (60% поліуретан, 40% поліестер) й на них нанесений принт, який імітує плями бруду та ефекти потертості.

Balenciaga надає такий опис товару:

Сітка та поліуретан

Ефект потертості

Логотип Balenciaga на краю носка та ззаду

Тиснений розмір у верхній та задній частині п’яти

Гумовий бренд 3XL на язику зі світловідбиваючими деталями

Застібка на спині та язичок зі світловідбиваючими деталями

Додаткові шнурки зав’язані навколо взуття для стилізації, тому їх слід зняти перед використанням.

Раніше Balenciaga продавала "зношені" кеди за 1850 доларів. Бренд назвав їх "паризькими кросівками, призначеними для носіння все життя".

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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