Бригада з ППО показала, як знищувала російські дрони-камікадзе 'Ланцет' (відео)

російські бойовики на одній з ділянок фронту намагалися атакувати позиції українських захисників дронами-камікадзе "Ланцет". Проте бійці ЗСУ оперативно ліквідували ворожі безпілотники.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Фейсбуці показала відео роботи ППО по ворожих дронах. Захисникам вдалося знешкодити 5 "Ланцетів".

"Наш "Залізний купол" – це наші лицарі! Підрозділи ППО 28-ої омбр знищили 5 російських дронів-камікадзе "Ланцет". Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

З відео зрозуміло, що російські дрони було ліквідовано пострілами з кулемета та автоматів.

Нагадаємо, у 2019 році російська компанія "ZALA AERO" (входить до складу концерну "Калашников") представила російський безпілотний ударний комплекс високої точності "ZALA ЛАНЦЕТ". Це високоточні ударні безпілотники, які, як заявлялося, здатні самостійно знаходити задану мету та вражати її.

До складу комплексу входять високоточний ударний елемент, а також модулі розвідки, навігації та зв'язку. Система формує власне навігаційне поле та не вимагає створення наземної чи морської інфраструктури.

Того ж року були представлені БПЛА "Ланцет-1" та "Ланцет-3". У першого маса корисного навантаження становить 1 кг, у другого – 3 кг. Швидкість польоту може досягати 110 км/год. Дрони можуть перебувати у повітрі до 30-40 хвилин.

Дрони оснащені кількома типами систем наведення: координатною, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінованою. Крім того, безпілотник наділений телевізійним каналом зв'язку, що передає зображення мети, що дозволяє підтвердити успішність ураження. Безпілотники можуть вражати цілі у радіусі до 40 км.

Максимальна швидкість дрона останньої модифікації "Ланцет-3" становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки на ціль. Дальність дії складає до 50 км.

Вартість таких дронів може становити 250 тисяч доларів.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив причину, чому росіяни використовують дрони-камікадзе іранського виробництва вночі.

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