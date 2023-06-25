Буданов ― про загрозу підриву ЗАЕС: 'Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз'

російські війська підготуватися до того, аби у разі відходу із Запорізької області здійснити теракт на атомній станції, що знаходиться біля міста Енергодар. Окупанти вже завершили підготовку до вибуху на станції.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю британському виданню The New Statement.

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Керівник ГУР каже, що ядерні реактори ЗАЕС без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

"До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", ― зазначив Буданов.

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Він також нагадав, що росіяни обклали вибухівкою ставок-охолоджувач біля ЗАЕС. Також біля станції, за даними розвідки, росіяни розмістили воєнну техніку, яка начинена вибухівкою. Ця техніка розміщена поблизу чотирьох енергоблоків.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", ― резюмував Буданов.

Він вважає, що росіяни підуть на такий крок, якщо отримають поразку на лівому березі Дніпра. За їхнім задумом, створення такої небезпечної зони буде слугувати запобіжником подальшого просування наших військ.

Буданов не виключає ситуації, що російські бойовики атакують ЗАЕС як "превентивний захід", аби зупинити наступ ЗСУ й заморозити лінію фронту.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

А експерти з Енергоатому пояснили, що чекає на українців у разі ядерного вибуху на ЗАЕС.

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