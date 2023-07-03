Буде як нова: Як врятувати пудру, що тріснула

Бувають ситуації, коли пудра може пошкодитися через падіння або тиск предметів у сумочці. Багато жінок, як тільки побачать пошкодження, викидають пудру, не спробувавши відновити її.

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Однак блогерка Мері Ортон поділилася відео в соціальній мережі TikTok, де показала, як можна відновити пошкоджену пудру. У своєму відео вона навмисно розбила новий пудровий хайлайтер, щоб продемонструвати процес відновлення. Мері наділа захисні окуляри і за допомогою молотка розбила пудру на шматочки.

"Це досить болісно дивитися, оскільки це не просто розбита пудра. Ви ж розумієте, це ваше серце. Мені дуже шкода", – прокоментувала вона.

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За її словами, для відновлення текстури пудри потрібні медичний спирт та ніж. Налийте столову ложку спирту на пошкоджену пудру і за допомогою ножа розподіліть спирт по всій поверхні. Важливо ретельно розгладити його, щоб уникнути утворення грудочок. Потім залиште пудру на 15 хвилин.

Після цього вам знадобиться паперовий рушник або серветка, а також предмет з плоскою поверхнею, наприклад, кришка помади або монетка. Покладіть серветку на пудру і обережно притисніть її до плоского предмета. Це допоможе вирівняти пудру в палітрі.

"Після того, як ви залишите пудру просохнути протягом години-двох, алкоголь повністю випарується, і ваша пудра стане як нова", – пояснила Мері.

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