'Буде дуже багато втрат': астрологиня розповіла, що чекає на Україну в лютому

Війна в Україні в лютому 2023 року не вщухне, а навпаки, розгориться з новою силою. Російські окупанти спробують перейти в новий наступ, але ЗСУ отримають потужну зброю від західних партнерів і зможуть дати відсіч ворогові.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук. "Марс – це Бог Війни. Ця енергія у лютому почне збільшуватися. Україна почне розуміти, чому триває корупція, чистки у владі. Люди можуть бути засмучені цим фактом. Рух місяця сприяє, щоб ми розкривали цю брехню", – зазначила вона.

Тимощук наголосила, що у лютому будуть перестановки та звільнення в українській владі. Ці процеси збігатимуться з ескалацією на фронті, бойові дії активізуються, буде багато втрат. Тяжкими виявляться найближчі два-три місяці. Однак є шанс вийти із цієї ситуації завдяки допомозі з-за кордону.

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"Військові дії будуть в активній фазі. Ми отримаємо, можливо, звільнення територій. Але Україна входить у період нестачі фінансів. Ситуація не покращиться, а навіть посилиться. На жаль, у лютому буде дуже багато втрат. Всі ці маги та шамани в Росії будуть працювати на окупованих територіях", – наголосила астрологиня.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.