Будуть великі бої: астрологиня назвала терміни завершення війни в Україні та підписання мирної угоди

Україна отримає перемогу у війні з Росією вже наприкінці весни 2023 року. Це стане результатом масштабного контрнаступу ЗСУ

Про це ТСН заявила тарологиня Людмила Хомутовська. "Підписання всіх угод буде після військової розв'язки – величезного наступу. Відразу скажу, що як і дивилася раніше, то війна може закінчитися наприкінці весни", – зазначила вона.

Тарологиня уточнила, що активні бойові дії буде завершено остаточно у першій половині року, а документальне оформлення завершення війни відбудеться восени.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.