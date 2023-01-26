'Літатимуть ракети': астрологиня назвала місто України, яке Росія атакує з новою силою

Росія найближчим часом не припинить ракетних ударів по Україні. Особлива загроза нависне над Києвом, ворог намагатиметься зламати українців, не виключено нового наступу.

Про це УНІАН заявила астрологиня Яна Тимощук. За її словами, країну-агресора не зупинять навіть дії ЗСУ у відповідь, які можуть завдати ударів по російській території.

"Що стосується Києва, то загарбники не хочуть дати йому спокою. Летітимуть ракети, люди ховатимуться в укриттях. Ворог хоче буквально стерти столицю України в порох. Можливий наступ з боку Білорусі. Якщо є можливість, краще виїхати з міста", – зауважила вона.

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Астрологиня додала, що Путін не відмовиться від своїх планів щодо України. Єдиний сценарій, який може покласти край агресії Кремля, – це розвал Росії.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.