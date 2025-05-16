Чи будуть мобілізувати військовозобовʼязаних викладачів: відповідь премʼєр-міністра Шмигаля

Чоловіки-вчителі, які перебувають на військовому обліку, як і раніше, не підлягають мобілізації. Що стосується чинних правил, право на відстрочку від призову мають студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, за умови, що здобувають освіту на рівень вищу за вже отриману.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. Коментуючи ситуацію щодо проблем із наданням відстрочки педагогам, Шмигаль запевнив, що викладачі й надалі не будуть мобілізовані. За його словами, уряд контролює ці питання і не допустить втрати освітян, як це було і в попередні роки. Він також заспокоїв щодо побоювань, що деякі територіальні центри комплектування видають бронювання лише на три місяці — мовляв, навіть у період літніх канікул ризику мобілізації для педагогів не буде.

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Також не підлягають мобілізації педагогічні та наукові працівники, які мають науковий ступінь і працюють в освітніх установах щонайменше на 0,75 ставки.

Водночас відстрочка має тимчасовий характер і потребує періодичного поновлення відповідно до вимог законодавства.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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