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Швидка випічка до ранкової кави: Як приготувати бісквітний десерт за 9 хвилин

Ігор Романько

Як зробити бісквітний торт за 9 хвилин

Цей рецепт ідеальний для сніданку і може бути поданий з варенням або будь-яким іншим варіантом на ваш вибір. Також його можна зберігати в холодильнику протягом 4 днів.

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За даним рецептом, яким поділились на сайті Cucchiaio ви отримаєте смачний торт з невеликою кількістю вершкового масла і дуже приємною консистенцією.

Інгредієнти:

  • 240 г борошна;
  • 150 г цукрового піску;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 пакетик розпушувача;
  • 1 стручок ванілі;
  • 2 яйця;
  • 180 г незбираного молока;
  • Цукрова пудра.

Приготування:

  1. Почніть з просіювання борошна разом з розпушувачем і додайте цукор.
  2. Розріжте стручок ванілі, видаліть насіння ножем для очищення овочів і додайте їх в молоко; перемішайте. Потім збийте яйця і додайте молоко з ваніллю.
  3. У каструлі розтопіть вершкове масло, намагаючись не підвищувати температуру. Дайте йому охолонути, а потім додайте його в молочно-яєчну суміш.
  4. Тепер поступово додайте отриману суміш з молока і вершкового масла до борошна і цукру. Перемішуйте, звертаючи увагу на грудочки, але не перестарайтеся.
  5. Змастіть дном і краями форму діаметром 22 см маслом, і, як варіант, посипте її борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його по формі.
  6. Випікайте пиріг вже розігрітій духовці при температурі 170° градусів протягом 40 хвилин.
  7. Дістаньте десерт "Дев'ять хвилин" з духовки щонайменше за годину до того, як розрізати його на порції.
  8. Посипте цукровою пудрою і подавайте. Насолоджуйтеся!

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