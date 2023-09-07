Швидка випічка до ранкової кави: Як приготувати бісквітний десерт за 9 хвилин
Цей рецепт ідеальний для сніданку і може бути поданий з варенням або будь-яким іншим варіантом на ваш вибір. Також його можна зберігати в холодильнику протягом 4 днів.
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За даним рецептом, яким поділились на сайті Cucchiaio ви отримаєте смачний торт з невеликою кількістю вершкового масла і дуже приємною консистенцією.
Інгредієнти:
- 240 г борошна;
- 150 г цукрового піску;
- 50 г вершкового масла;
- 1 пакетик розпушувача;
- 1 стручок ванілі;
- 2 яйця;
- 180 г незбираного молока;
- Цукрова пудра.
Приготування:
- Почніть з просіювання борошна разом з розпушувачем і додайте цукор.
- Розріжте стручок ванілі, видаліть насіння ножем для очищення овочів і додайте їх в молоко; перемішайте. Потім збийте яйця і додайте молоко з ваніллю.
- У каструлі розтопіть вершкове масло, намагаючись не підвищувати температуру. Дайте йому охолонути, а потім додайте його в молочно-яєчну суміш.
- Тепер поступово додайте отриману суміш з молока і вершкового масла до борошна і цукру. Перемішуйте, звертаючи увагу на грудочки, але не перестарайтеся.
- Змастіть дном і краями форму діаметром 22 см маслом, і, як варіант, посипте її борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його по формі.
- Випікайте пиріг вже розігрітій духовці при температурі 170° градусів протягом 40 хвилин.
- Дістаньте десерт "Дев'ять хвилин" з духовки щонайменше за годину до того, як розрізати його на порції.
- Посипте цукровою пудрою і подавайте. Насолоджуйтеся!
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