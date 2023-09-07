Быстрая выпечка к утреннему кофе: Как приготовить бисквитный десерт за 9 минут

Этот рецепт идеален для завтрака и может быть подан с вареньем или любым другим вариантом по вашему выбору. Также его можно хранить в холодильнике в течение 4 дней.

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По данному рецепту, которым поделились на сайте Cucchiaio, вы получите вкусный торт с небольшим количеством сливочного масла и очень приятной консистенцией.

Ингредиенты:

240 г муки;

150 г сахарного песка;

50 г сливочного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

1 стручок ванили;

2 яйца;

180 г цельного молока;

Сахарная пудра.

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Приготовление:

Начните с просеивания муки вместе с разрыхлителем и добавьте сахар. Разрежьте стручок ванили, удалите семена ножом для очищения овощей и добавьте их в молоко; перемешайте. Затем взбейте яйца и добавьте молоко с ванилью. В кастрюле растопите сливочное масло, стараясь не повышать температуру. Дайте ему остыть, а затем добавьте его в молочно-яичную смесь. Теперь постепенно добавьте полученную смесь из молока и сливочного масла в муку и сахар. Перемешивайте, обращая внимание на комочки, но не переусердствуйте. Смажьте дном и краями форму диаметром 22 см маслом и, как вариант, посыпьте ее мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте тесто и равномерно распределите его по форме. Выпекайте пирог уже разогретой духовке при температуре 170 градусов в течение 40 минут. Извлеките десерт "Девять минут" из духовки по меньшей мере за час до того, как разрезать его на порции. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Наслаждайтесь!

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