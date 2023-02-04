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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала, як виглядає без макіяжу

Билім Олена

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала, як виглядає без макіяжу

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка 48-річна Наталія Єгорова в Інстаграмі показала фото, на якому вона позує на дивані з пультом від телевізора. На цій світлині колишня перша леді столиці взагалі не нафарбована та має чудовий вигляд.

Віталій та Наталія Кличко були одружені 25 років. Пара виховує трьох дітей: синів Єгора-Деніела (2000 р.н.), Максима (2005 р.н.) та доньку Єлизавету-Вікторію (2002 р.н.).

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Також Єгорова опублікувала відео 10-річної давнини. На ньому вона займається вокалом. Колишня дружина Кличка у спортивному костюмі та без макіяжу стоїть біля мікрофона та співає.

"Подивіться, що я знайшла! Я не можу повірити, що минуло 10 років з того часу, як я стояла у класі на уроці вокалу з одним моїм улюбленим учителем, а тепер моїм другом. Дякую, мій дорогий, що допоміг мені знайти свій голос...Час летить, спогади залишаються", – підписала вона ці кадри.

Нагадаємо, у серпні 2022 року за бажанням обох сторін мер Києва Віталій Кличко розлучився з Наталією майже після 26 років шлюбу. Після розлучення Єгорова знялася у відвертій фотосесії.

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