'Чай від ста хвороб': які квіти варто заварювати та пити восени

Чорнобривці - це унікальна рослина, квіти якої мають безліч цілющих властивостей. Вони містять ефірні олії, які мають протимікробну, протизапальну та жовчогінну дію.

Квіти цієї рослини багаті на каротиноїди, які є потужними антиоксидантами, що допомагають захистити організм від пошкоджень.

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Чорнобривці можна використовувати різними способами, зокрема, з них готують чаї. На склянку оди потрібно взяти 3-4 квітки та настоювати протягом 10-15 хвилин. Пити чай можна 2-3 рази на день.

Масло з чорнобривців використовують для масажу або для лікування шкірних захворювань.

Чорнобривці є безпечними для більшості людей, але вони можуть викликати алергічні реакції. Перед використанням чорнобривців в лікувальних цілях проконсультуйтеся з лікарем.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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