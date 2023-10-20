'Чай от ста болезней': какие цветы следует заваривать и пить осенью

Бархатцы – это уникальное растение, цветы которого обладают множеством целебных свойств. Они содержат эфирные масла, обладающие противомикробным, противовоспалительным и желчегонным действием.

Цветы этого растения богаты каротиноидами, которые являются мощными антиоксидантами, помогающими защитить организм от повреждений.

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Бархатцы можно использовать разными способами, в частности, из них готовят чаи. На стакан оды нужно взять 3-4 цветка и настаивать в течение 10-15 минут. Пить чай можно 2-3 раза в день.

Масло из бархатцев используют для массажа или для лечения кожных заболеваний.

Бархатцы безопасны для большинства людей, но они могут вызвать аллергические реакции. Перед использованием бархатцев в лечебных целях проконсультируйтесь с врачом.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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