Частина українців може втратити пенсії, якщо не звернеться до ПФУ

Українцям, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати від 30 років стажу. І щоб не втратити частину виплат, варто вчасно підготувати та оформити всі документи.

Українцям дається рівно три місяці на подання документів для призначення пенсії, щоб виплати були призначені у строк. Якщо будуть проблеми з документами, і ви не зможете надати їх протягом 90 днів, то пенсію призначать пізніше, пише видання "На пенсії".

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Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилося, наприклад, 1 липня, то тримісячний період до 1 жовтня 2023 року). Якщо звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать із дати звернення за нею.

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А взагалі краще заздалегідь звернутись до Пенсійного фонду, щоб дізнатися про необхідні документи, перевірити наявність стажу.

Які документи потрібні для пенсії

До сервісного центру Пенсійного фонду необхідно при призначенні пенсії подати:

заява про призначення пенсії;

оригінал паспорта та ксерокопія;

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

якщо потрібно, то слід пред’явити свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб (при необхідності оригінал + ксерокс);

заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

оригінал трудової книжки та ксерокопія.

Крім того, якщо вони є, потрібно надати інші документи про трудовий стаж. А ще:

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби).

Диплом та інші документи, що підтверджують періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);

За бажанням пенсіонера та за підтвердженням первинних документів довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

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Якщо ви не впевнені, чи є у вас всі необхідні документи, або якщо у вас виникають інші питання, рекомендуємо звернутися до Пенсійного фонду за консультацією.

Як не втратити пенсію

Щоб не втратити пенсію, важливо заздалегідь підготуватись до виходу на пенсію і зібрати всі необхідні документи. Варто подати заяву про призначення пенсії не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, перевірити наявність стажу і уточнити розмір пенсії, своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете забезпечити себе гідним пенсійним забезпеченням.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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