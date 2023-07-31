Часть украинцев может потерять пенсии, если не обратится в ПФУ

Украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь от 30 лет стажа. И чтобы не потерять часть выплат, следует своевременно подготовить и оформить все документы.

Украинцам дается ровно три месяца на предоставление документов для назначения пенсии, чтобы выплаты были назначены в срок. Если будут проблемы с документами, и вы не сможете предоставить их в течение 90 дней, то пенсию назначат позже, пишет издание "На пенсии".

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Если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (если 60 лет исполнилось, например, 1 июля, то трехмесячный период до 1 октября 2023 года). Если обращение за пенсией будет позже – пенсию назначат с даты обращения за ней.

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А вообще лучше заранее обратиться в Пенсионный фонд, чтобы узнать необходимые документы, проверить наличие стажа.

Какие документы нужны для пенсии

В сервисный центр Пенсионного фонда необходимо при назначении пенсии подать:

заявление о назначении пенсии;

оригинал паспорта и ксерокопии;

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

если нужно, то следует предъявить свидетельство о рождении детей;

свидетельство о браке (при необходимости оригинал+ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

подлинник трудовой книжки и ксерокопия.

Кроме того, если они есть, необходимо предоставить другие документы о трудовом стаже. А еще:

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании.

Справку по военкомату о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости).

Диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 (оригинал и ксерокопия);

По желанию пенсионера и подтверждение первичных документов справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

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Если вы не уверены, есть ли у вас все необходимые документы или если у вас возникают другие вопросы, рекомендуем обратиться в Пенсионный фонд за консультацией.

Как не потерять пенсию

Чтобы не потерять пенсию, важно заранее подготовиться к уходу на пенсию и собрать все необходимые документы. Следует подать заявление о назначении пенсии не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, проверить наличие стажа и уточнить размер пенсии, своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в личных данных.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить себя достойным пенсионным обеспечением.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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