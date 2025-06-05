Чого очікувати обмежено придатним, які до 5 червня не пройшли ВЛК: відповідь Міноборони

В Україні досі є значна кількість військовозобов'язаних, які уникнули проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) та залишаються у невизначеному статусі. Проте зволікання з цим питанням матиме наслідки.

За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода", усі, хто мав статус "обмежено придатний" до служби, але не пройшов повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, порушують правила військового обліку в особливий період.

"Особи, які не з'являться на повторну комісію, фактично порушують закон. До них буде застосовано адміністративну відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — заявив Лазуткін.

Речник наголосив: держава не планує продовжувати терміни проходження повторної ВЛК. Однак ті, хто встигне розпочати процедуру до 5 червня 2025 року, зможуть завершити її без додаткових санкцій.

"Громадяни, які вже розпочали процес проходження комісії, зможуть отримати оновлений статус. Тут усе гнучко — є розуміння ситуації", — уточнив представник Міноборони.

Що потрібно знати про повторну ВЛК

Згідно з чинними нормами, всі військовозобов'язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторне медичне обстеження до 5 червня 2025 року включно.

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Для проходження ВЛК можна самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або скористатися електронною системою "Резерв+", щоб отримати направлення.

Із направленням слід звернутися до визначеної комісії — це може бути ВЛК при ТЦК, військовий госпіталь або інший медичний заклад. З собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

військово-облікові документи;

медичну документацію (за наявності);

результати попередніх обстежень.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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