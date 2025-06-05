Чего ждать ограниченно годным, которые до 5 июня не прошли ВЛК: ответ Минобороны

В Украине до сих пор есть значительное количество военнообязанных, избежавших прохождение повторной военно-врачебной комиссии (ВЛК) и остающихся в неопределенном статусе. Однако промедление с этим вопросом будет иметь последствия.

По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире "Радио Свобода", все, кто имел статус "ограниченно годный" к службе, но не прошел повторную ВЛК до 5 июня 2025 года, нарушают правила военного учета в особый период.

"Лица, которые не явятся на повторную комиссию, фактически нарушают закон. К ним будет применена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — заявил Лазуткин.

Спикер подчеркнул: государство не планирует продлевать сроки прохождения повторной ВЛК. Однако те, кто успеет начать процедуру до 5 июня 2025, смогут завершить ее без дополнительных санкций.

"Граждане, уже начавшие процесс прохождения комиссии, смогут получить обновленный статус. Здесь все гибко — понимание ситуации", — уточнил представитель Минобороны.

Что нужно знать о повторной ВЛК

Согласно действующим нормам все военнообязанные, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными, обязаны пройти повторное медицинское обследование до 5 июня 2025 года включительно.

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Для прохождения ВЛК можно самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воспользоваться электронной системой "Резерв+", чтобы получить направление.

С направлением следует обратиться в определенную комиссию — это может быть ВЛК при ТЦК, военный госпиталь или другое медицинское учреждение. С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

военно-учетные документы;

медицинскую документацию (при наличии);

результаты предварительных обследований.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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