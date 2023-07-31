Чим можна замінити форму для запікання, коли немає деко: прості поради

Кожна господиня, хоча б раз у житті, готувала смачний торт для своєї родини, а деякі українки роблять це досить часто. Але іноді в найвідповідальніший момент може виявитися, що забули або не мають під рукою форми для випічки.

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УНІАН пропонує деякі кмітливі ідеї щодо заміни традиційної форми та ємності для запікання.

Вилити тісто прямо на деко: Стандартні духовки часто мають класичні листи розміром 45х33 см з невеликими бортиками. Цього розміру вистачить для приготування коржів, які потім можна буде розрізати на частини та змастити кремом. Ви можете просто вилити тісто безпосередньо на такий лист, попередньо змащений олією, не потребується окрема форма для випічки; Використовувати сковороду: Замість круглої форми для запікання можна успішно використовувати звичайну металеву сковороду. Важливо переконатися, що вона не має пластикових елементів, оскільки вони можуть розплавитися у духовці. Віддають перевагу сковорідкам зі знімними ручками або зробленими з металу; Використання бляшаних банок: Багато українців використовують консерви, після чого викидають банки. Але досвідчені господині знають, що такі банки чудово підходять для випічки, коли немає під рукою звичайної форми. З використанням бляшаних банок можна легко приготувати кекс або невеликий пиріг, залежно від їх розміру; Використання каструлі: Каструля може служити простою і доступною альтернативою для ємності для запікання. Важливо переконатися, що вона не має пластикових елементів та її матеріал витримає високі температури. Перед використанням каструлю слід змастити олією та обсипати борошном перед тим, як виливати тісто; Саморобна форма з фольги: Традиційний і простий спосіб замінити форму для випічки – створити саморобну ємність з фольги. Для цього потрібно взяти підходящу каструлю або миску, викласти її дно і стінки фольгою в кілька шарів. Така конструкція буде готова до випікання і збереже форму торта.

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